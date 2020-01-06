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Импичмент Трампа: экс-советник президента готов дать показания

Импичмент Трампа: экс-советник президента готов дать показания
20:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Джон Болтон согласился свидетельствовать в деле импичмента Дональда Трампа.

Бывший советник по вопросам национальной безопасности президента Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что готов свидетельствовать в Сенате по делу импичмента.

Об этом говорится в заявлении Болтона, распространенном в понедельник, 6 января.

"Поскольку снова встал вопрос относительно моих показаний, я старался как можно лучше решить эти серьезные противоречия, основываясь на тщательном их рассмотрении и изучении. Я пришел к выводу, что если Сенат пришлет мне повестку, чтобы заслушать мои показания, я готов их предоставить", - отметил Болтон.

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Он пояснил, что во время рассмотрения дела по импичменту в Палате представителей он "старался выполнять свои обязанности как гражданина и бывшего советника по вопросам национальной безопасности". "Мой коллега, доктор Чарльз Купперман (бывший заместитель помощника президента по вопросам национальной безопасности – ред.), получив, с одной стороны, повестку из Комитета (по вопросам безопасности) Палаты представителей, а с другой - директиву президента не давать показаний, добивался решения этого конституционного конфликта от федеральной судебной власти", - отметил он.

Соответственно, Болтон, по его словам, решил руководствоваться результатами рассмотрения дела Куппермана в суде. И поскольку судебное решение не было принято (комитет отозвал повестку Купперману) и до рассмотрения импичмента в Сенате суд не успеет рассмотреть этот вопрос, Болтон все равно решил дать показания в Сенате.

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США, Импичмент, Конгресс США, Дональд Трамп, Джон Болтон.
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