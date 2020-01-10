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В Конгрессе США проголосовали за ограничение военных полномочий Трампа

В Конгрессе США проголосовали за ограничение военных полномочий Трампа
07:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа по Ирану.

Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента США Дональда Трампа по Ирану.

В ходе голосования большинство законодателей поддержало резолюцию, которая предписывает президенту прекратить военные действия с Ираном, если только Конгресс не даст на это специального разрешения или США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением".

Принятый документ не имеет силы закона и не будет направлен на подпись президенту в случае принятия Сенатом.

Ранее спикер Палаты представителей заявила, что у членов Конгресса есть серьезные опасения по поводу решения администрации президента начать военные действия против Ирана и отсутствия у нее стратегии продвижения вперед.

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"На прошлой неделе администрация Трампа провела провокационный и непропорциональный военный авиаудар по высокопоставленным иранским военным чиновникам. Администрация приняла это решение, не посоветовавшись с Конгрессом. Эта акция поставила под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других лиц, рискуя вызвать серьезную эскалацию напряженности в отношениях с Ираном. С тех пор президент ясно дал понять, что у него нет последовательной стратегии по обеспечению безопасности американского народа, достижению деэскалации отношений с Ираном и обеспечению стабильности в регионе", - подчеркнула спикер.

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США, Иран, Конгресс США, Дональд Трамп.
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