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В США из-за сильных ветров уже погибли трое людей

В США из-за сильных ветров уже погибли трое людей
00:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото из открытых источников

Новости мира:Непогода в США: в результате штормов погибли трое людей.

В восточной части США ожидаются штормы, которые придут с грозами, сильным ветром и дождем, уже погибло трое людей.

Об этом сообщает CNN.

"В Луизиане в ночь с пятницы на субботу в результате разрушения из-за сильного ветра домов и падение деревьев уже погибло по меньшей мере трое людей. В Чикаго из-за сильных снегопадов и ветра задержаны или отменены сотни авиарейсов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 250 тысяч домов и предприятий в Техасе, Луизиане, Арканзасе, Миссисипи, Теннесси и Кентукки несколько часов оставались без электроснабжения.

Непогода охватит преимущественно Юго-Восток, Средний Запад, а в начале следующей недели — Северо-Восток. В субботу мощные бури ожидаются на юге США.

Как сообщает собственный корреспондент в Нью-Йорке, по состоянию на 13:30 (20:30 по киевскому времени), в городе наблюдается солнечная погода, температура – 18 градусов тепла.

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США, Шторм, Ветер.
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