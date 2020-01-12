СМИ: Вашингтон может заблокировать счета Багдада в Штатах

Новости мира:США могут заблокировать доступ Ирака к счету в Федеральном банке Нью-Йорка.

В случае вывода из Ирака американских войск США могут закрыть доступ Багдада к правительственному счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"На этой неделе администрация Трампа предупредила Ирак, что он рискует потерять доступ к критически важному банковскому счету, если Багдад заставит американские вооруженные силы уйти из страны после авиаудара США, который уничтожил иранского генерала", - говорится в сообщении со ссылкой на иракских чиновников.

Официально власти Ирака, администрация президента США и представители Федерального резервного банка Нью-Йорка эту информацию не комментировали.

Как отмечается, потеря доступа к счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, где хранятся деньги от продажи нефти, может привести к кризису в финансовой системе Ирака.

Напомним, отношения между США и Ираном обострились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января в результате авиаудара американских войск в Ираке. В ночь на 8 января Иран атаковал две военные базы США в Ираке с помощью ракет.

Как сообщалось, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет "Международных авиалиний Украины". На борту авиалайнера находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа.

Иран 11 января признал, что его военные случайно сбили украинский пассажирский самолет.