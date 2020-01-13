Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить $1 млрд на президентскую кампанию

Новости мира:Майкл Блумберг готов потратить огромную сумму для победы над Трампом.

Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить 1 млрд долларов на президентскую кампанию. По его словам, даже если он сам не будет выдвинут на пост главы государства от Демократической партии, деньги будут потрачены на оказание помощи другим оппонентам Дональда Трампа — Берни Сандерсу или Элизабет Уоррен, сообщает The New York Times.

“Все будет зависеть от того, понадобится ли другим кандидатам моя помощь. Если у них все будет хорошо, денег потребуется меньше”, — объяснил бизнесмен.

Блумберг согласился с тем, что для него “1 млрд долларов является очень большой суммой”. При этом он отметил, что только в прошлом году потратил на благотворительность 2,8 млрд долларов.

Газета указывает, что Блумберг уже потратил 200 млн долларов на политическую рекламу и нескольких сотен человек, которые будут организовывать мероприятия в поддержку кандидата. Для сравнения: Барак Обама в 2012 году израсходовал такую сумму за всю предвыборную кампанию, указывает газета.