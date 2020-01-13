Трамп вновь жалуется на "украинское вмешательство" в американские выборы

Новости мира:Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал демократов.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал демократов, инициировавших процедуру импичмента, назвал выдвинутые ему обвинения безосновательными, а также вспомнил об "украинском вмешательстве" в американские выборы.

"Палата представителей США расследует происхождение жалобы информатора по украинскому делу. Генеральный инспектор Разведывательного сообщества Майкл Аткинсон столкнулся с серьезными вопросами. Демократы, зная, что генеральный инспектор - главная проблема, не опубликовали его показания", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

"Это выглядит так же, как все, что мы уже видели, от российского вмешательства до украинского вмешательства, которое стало обманом с импичментом. Нужно получить ответы генерального инспектора к пятнице, потому что это тот парень, который поджег запал. Так что, если он хочет очистить свое имя, пусть докажет, что его офис некомпетентен. Генеральному инспектору не были нужны доказательства", - считает Трамп.

Президент США снова заверил, что не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского и не шантажировал его военной помощью, которую одобрил Конгресс, передает zn.ua.

"Почему я должен носить клеймо импичмента на своем имени, если я не делал ничего плохого? Читайте стенограмму", - отметил Трамп. Он выразил уверенность, что процесс строится не на доказательствах, а на обмане, и является "отчаянной охотой на ведьм".

Напоминаем, в декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Решение Палаты представителей должен теперь утвердить Сенат, где большинство у представителей Республиканской партии. Ожидается, что слушания в Сенате начнутся в январе. Для принятия решения нужно две третьих голосов сенаторов (не менее 67). Если в Сенате не наберется необходимого числа голосов, Дональд Трамп сохранит свой пост. А в случае поддержки Сенатом импичмента Трампа, главой государства станет нынешний вице-президент Майк Пенс.