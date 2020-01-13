США обратились к КНДР о возобновлении переговоров по денуклеаризации

Новости мира:Администрация президента Дональд Трампа предложила КНДР восстановить переговоры по денуклеаризации.

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Северной Корее с предложением возобновить переговоры в Стокгольме, которые в последний раз состоялись в октябре 2019 года.

Об этом сообщает Axios.

"Мы связались с северокорейской стороной и дали им понять, что хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме. Мы по разным каналам дали им понять, что хотим вернуть переговоры в нужное русло, чтобы было выполнено обещание главы КНДР Ким Чен Ына по денуклеаризации", - заявил помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Советник Трампа также отметил, что с "осторожным оптимизмом" относится к тому факту, что Ким Чен Ын все еще не доставил обещанный Вашингтону "рождественский подарок".

"Ким обещал прислать "рождественский подарок". Президент предположил, что он пришлет ему вазу. Мы не получили ни вазы, ни любого другого рождественского подарка. Мы оцениваем это позитивно", - подчеркнул Роберт о'брайен.

Как сообщалось, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил 31 декабря, что его страна больше не чувствует моральных обязательств относительно моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет большой дальности.

Глава КНДР также заявил, что "в ближайшем будущем мир станет свидетелем появления нового стратегического оружия".