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"Оттепель" в торговых спорах: Трамп анонсировал визит в Китай

"Оттепель" в торговых спорах: Трамп анонсировал визит в Китай
20:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп и вице-премьер Госсовета КНР подписали соглашение о первой фазе торговой сделки.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Церемония подписания прошла в Белом доме.

"Переговоры были жесткими, честными. Было взаимное уважение", - сказал Трамп перед подписанием.

"Я собираюсь посетить Китай в не слишком отдаленном будущем", - добавил президент США.

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Лю Хэ прочитал в Белом доме письмо, направленное председателем КНР Си Цзиньпином, в котором отмечается, что данное соглашение "полезно для Китая, США и для всего мира".

Первая фаза соглашения, как сообщалось, предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд за два года. По данным СМИ, в обмен на это США незначительно сократят некоторые пошлины и не будут вводить дополнительные меры в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары.

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Переговоры по второй фазе планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой.

Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения в декабре.

Соглашение, как отмечала газета Financial Times, станет прочным перемирием, которое положит конец торговой войне между Пекином и Вашингтоном, продолжавшейся почти два года. В силе остается множество пошлин, наложенных на китайские товары на сумму $360 млрд. Китай, в свою очередь, не идет на уступки в ключевых аспектах, волновавших США, отмечает газета.

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В то же время, соглашение даст передышку инвесторам, так как на финансовых рынках происходили значительные колебания по мере развития переговоров между США и КНР.

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Китай, Торговая война, Дональд Трамп, Лю Хэ.
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