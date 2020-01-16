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Соратник Джулиани: Трамп знал все, что происходит в отношении Украины

Соратник Джулиани: Трамп знал все, что происходит в отношении Украины
07:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Демократы Палаты представителей сообщили о новых документах, касающиеся расследования отношений президента Трампа с Украиной.

Соратник личного адвоката президента США Руди Джулиани Лев Парнас заявил, что Дональд Трамп "точно знал, что происходит" с попытками оказать давление на Украину с целью инициировать начало расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал обо всех моих передвижениях. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента", - заявил Парнас в интервью MSNBC.

Он добавил, что заявление Трампа о том, что он ничего не знал, является ложью.

В частности, они включают текст письма Джулиани президенту Украины Владимиру Зеленскому. Скриншот письма Комитету по разведке Палаты представителей был предоставлен Парнасом.

Президент заявлял, что не участвовал в усилиях Джулиани оказать давление на Украину, но Парнас теперь опровергает это.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

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США, Джо Байден, Дональд Трамп, Руди Джулиани, Лев Парнас.
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