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Четверг, 16.01.2020

Военный корабль России "агрессивно приблизился" к эсминцу США (Видео)

Сегодня, 9 января, российский военный корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу военно-морских сил США в Аравийском море, игнорируя предупреждения американского судна и создав риск столкновения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на ВМС США. "Эсминец Farragut дал пять коротких сигналов об опасности столкновения и попросил российский корабль изменить курс соответствии с международными правилами судоходства. Российский корабль сначала отказался это делать, но в конце концов изменил курс", – говорится в сообщении ВМС. По данным ВМС США, российский корабль прошел мимо эсминца на расстоянии 55 метров. Американская сторона назвала этот инцидент опасным и провокационным.
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