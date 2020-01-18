Госдеп США ввел визовые санкции против иранского генерала

Новости мира:Госдеп США анонсировал введение санкций против иранского генерала Гассана Шахварпура.

Государственный департамент США ввел индивидуальные визовые санкции против иранского генерала Гассана Шахварпура за грубые нарушения при его участии правам человека и организацию притеснений и разгонов протестных движений в городе Махшехр.

Об этом заявил в пятницу в Вашингтоне специальный представитель США по Ирану Брайан Хук, сообщает собственный корреспондент Укринформа

"Генерал Шахварпур допустил грубые нарушения прав человека против людей, которые вышли на протесты в городе Махшехр. В ноябре прошлого года он был куратором расправе над 148 беспомощными иранцами в этом регионе", - отметил американский дипломат на брифинге в Госдепартаменте США.

Как уточнил Хук, генерал Шахварпур на то время командовал силовыми подразделениями, которые вводили жестокие репрессии против иранцев, которые вышли на улицы из-за резкого повышения цен на топливо. Таким образом, иранский генерал стал первым официальным должностным лицом режима в стране, против которого были введены санкции Госдепартамента США.