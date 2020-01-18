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В МВФ прокомментировали соглашение между США и Китаем

В МВФ прокомментировали соглашение между США и Китаем
05:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева рассказала, как разрыв между США и Китаем повлиял на мировую экономику.

Первая фаза торгового соглашения между США и Китаем не устранит неопределенность, сдерживающую рост мировой экономики.

Об этом заявила главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева, сообщает AFP.

"Предстоит еще много работы, чтобы залечить разрыв между двумя крупнейшими экономиками мира", - отметила она.

Георгиева отметила, что поскольку торговая сделка между США и Китаем является лишь временным решением, воздействие на инвестиции не будет ликвидировано.

В МВФ подсчитали, что напряженность в мировой торговле снизит мировой экономический рост на 0,8% или 700 млрд долларов. Причем большая часть из этого связана не с тарифами, а с неопределенностью, которая заставляет компании тормозить инвестиции.

По словам Георгиевой, неопределенность затрагивает не только бизнес, но и отдельно взятых лиц, особенно с учетом растущего неравенства во многих странах.

"Например, в Британии первые 10 процентов контролируют почти столько же богатства, сколько нижние 50 процентов", - сказала она.

Глава МВФ предупредила, что "чрезмерное неравенство препятствует росту и ... может разжечь популизм и политические потрясения".

Как сообщалось, при президенте США Дональде Трампе Соединенные Штаты несколько раз повышали пошлины на китайскую продукцию. Китай принял меры, что привело к обострению "торговой войны" между двумя крупнейшими экономиками мира.

МВФ, Всемирный банк и другие международные финансовые институты неоднократно обращали внимание на обострение торговых отношений между США и Китаем как на фактор, который негативно влияет на рост мировой экономики.

Однако позже представители Китая и США договорились о поэтапной отмене введенных пошлин. По словам представителя Министерства коммерции КНР Гао Фенга, обе стороны очень близки к договоренности по "первой фазе" торгового соглашения. Президент США утверждает, что подписание торгового соглашения с Китаем "очень близко".

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МВФ, Китай, США, Торговая сделка.
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