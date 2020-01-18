Скачать
Суббота, 18.01.2020
Гончарук о ликвидации ГАСИ: Это - моя принципиальная позиция
Гончарук о ликвидации ГАСИ: Это - моя принципиальная позиция
Сенат Польши отклонил судебную реформу
Сенат Польши отклонил судебную реформу
Динамо сыграет против бразильского Гремио Новоризонтино
Динамо сыграет против бразильского Гремио Новоризонтино
Любовь, испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)
Любовь, испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)

Демократы просят Эспера выступить против строительства стены с Мексикой

Демократы просят Эспера выступить против строительства стены с Мексикой
05:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Демократы призывают Марка Эспера не выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Четверо сенаторов-демократов призвали министра обороны США Марка Эспера не выделять $7,2 млрд на строительство стены на границе США и Мексики, если эту сумму у него запросит президент США Дональд Трамп, сообщает в пятницу The Hill.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что президент намерен забрать еще $7,2 млрд у министерства обороны, чтобы строить стену на границе", - говорится в письме сенаторов.

"Мы призываем вас выступить против этих действий", - отмечают авторы письма.

Обращение к Эсперу подписали сенаторы Джек Рид, Брайан Шац, Патрик Лихи и Дик Дурбин.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) США планирует обратиться к Пентагону с просьбой о выделении средств на строительство 270 миль (435 км) заграждений на границе с Мексикой. Газета The Washington Post сообщила, что речь идет о $7,2 млрд, предусмотренных на военное строительство и борьбу с наркотиками.

Идея строительства стены принадлежит президенту Дональду Трампу и является одним из камней преткновения в его отношениях с Конгрессом, который выступает против распыления средств, выделенных на оборону.

В прошлом году на строительство было одобрено использование $1,4 млрд, хотя Трамп требовал больше. В ответ президент объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой, что позволило ему использовать средства на строительство стены со счетов министерства обороны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Мексика, Пентагон, Сенат, Марк Эспер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский дал Гончаруку второй шанс
02 Дикие собаки понимают жестикуляцию человека: исследование
03 Зарплаты депутатов: Стефанчук получает больше, чем Разумков
04 Ограничение импорта электроэнергии из РФ и Беларуси: Минэкоэнерго обратилось к НКРЭКУ
05 Разумков рассказал о новом законопроекте о децентрализации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
SkyUp приостановит полеты в ОАЭ
SkyUp приостановит полеты в ОАЭ
В МВФ рассказали о новой программе для Украины
В МВФ рассказали о новой программе для Украины
В 2020 году киевские эвакуаторы забрали почти 600 авто
В 2020 году киевские эвакуаторы забрали почти 600 авто
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь