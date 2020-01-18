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Трамп готов встретиться со своим иракским коллегой

Трамп готов встретиться со своим иракским коллегой
09:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Глава Белого дома заявил о возможности встречи с лидером Ирака.

Президент Соединенных Штатов Америки не исключает возможность проведения встречи с главой Ирака Бархамом Салехом во время Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Об этом сообщает CBS.

Сейчас в администрации американского лидера происходят консультации относительно всех деталей встречи руководителей двух государств. В Белом доме оптимистично настроены на результат возможной будущей встречи между Трампом и Салехом.

Встреча Трампа с лидером Ирака может стать первой официальной после обострения ситуации из-за убийства иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране 2 января.

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Ранее на этой неделе военные США снова возобновили совместные операции с Ираком для борьбы с ИГИЛ, завершив 10-дневную паузу после убийства иранского генерала Сулеймани.

Как известно, всемирный экономический форум должен состояться с 21 по 24 января 2020 года в швейцарском городе Давосе.

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США, Ирак, Дональд Трамп, Бархам Салех.
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