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У Трампа считают импичмент вмешательством в выборы

У Трампа считают импичмент вмешательством в выборы
04:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Юристы президента США назвали импичмент вмешательством в американские выборы.

Команда юристов президента США Дональда Трампа направила в Сенат США ответ на предъявленные ему обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу.

Об этом пишет Associated Press.

По мнению защитников Трампа, процедура импичмента является "атакой на право американского народа свободно выбирать своего президента".

"Это наглая и незаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, до которых осталось всего несколько месяцев", - говорится в заявлении.

Юристы считают, что в импичменте нет ни процедурных, ни конституционных оснований.

Отмечается, Трамп представит более подробное юридическое обоснование в понедельник, 20 января, а Палата представителей сможет ответить ему во вторник, когда состоится продолжение разбирательства в Сенате.

Как сообщалось, в конце сентября 2019 года демократы в Палате представителей инициировали рассмотрение дела по импичменту президента США после того, как стало известно, что он задержал оборонную помощь Украине. Оппоненты Трампа обвинили его, в частности, в давлении на Киев с требованием начать расследование против семьи Джо Байдена, который является одним из главных оппонентов Трампа на президентских выборах в США.

19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

В Сенате процесс рассмотрения обвинений по импичменту президента США может начаться в следующий вторник, 21 января.

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Импичмент, Юристы, Дональд Трамп.
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