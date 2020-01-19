Скачать
Воскресенье, 19.01.2020
Итоги дня 18 января: Порошенко опять вызвали в ГБР, зарплаты министров и подарок Зеленскому
Итоги дня 18 января: Порошенко опять вызвали в ГБР, зарплаты министров и подарок Зеленскому
В супермаркете Запорожья мужчина ударил ножом грузчика
В супермаркете Запорожья мужчина ударил ножом грузчика
Макгрегор - Серроне: онлайн-трансляция боя
Макгрегор - Серроне: онлайн-трансляция боя
Samsung Galaxy S20 Ultra: новые качественные рендеры смартфона (Фото и видео)
Samsung Galaxy S20 Ultra: новые качественные рендеры смартфона (Фото и видео)

Демократы направили в Сенат подробное обоснование импичмента Трампа

Демократы направили в Сенат подробное обоснование импичмента Трампа
06:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Демократы: Президент Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство.

Представители Демократической партии США направили в Сенат подробное обоснование импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом говорится на сайте комитета по разведке Палаты представителей.

"Президент Дональд Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод", – говорится в документе.

Также демократы подчеркивают, что импичмент президенту в США согласно конституции позволяется выносить в случае, когда лидер страны "совершает столь серьезные злоупотребления властью".

Авторы обращения призывают Сенат воспользоваться этой возможностью, чтобы защитить конституционную форму правления и президентские выборы в США в 2020 году. Также демократы заявляют, что Сенату следует "устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности США".

Как сообщалось, в конце сентября 2019 года демократы в Палате представителей инициировали рассмотрение дела по импичменту президента США после того, как стало известно, что он задержал оборонную помощь Украине. Оппоненты Трампа обвинили его, в частности, в давлении на Киев с требованием начать расследование против семьи Джо Байдена, который является одним из главных оппонентов Трампа на президентских выборах в США.

19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

В Сенате процесс рассмотрения обвинений по импичменту президента США может начаться в следующий вторник, 21 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Демократы, Сенат, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Города Украины с самой высокой стоимостью жизни
02 Дефицит витамина B12: какие симптомы "сигнализируют" об опасной нехватке
03 Мойка автомобиля: главные ошибки мойщиков машин
04 Самые теплые поздравления с Крещенским сочельником 2020
05 Дети из "украинского Нью-Йорка" прислали подарок Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обстрел военного лагеря в Йемене: число жертв возросло
Обстрел военного лагеря в Йемене: число жертв возросло
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ на Донбассе
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ на Донбассе
У Трампа считают импичмент вмешательством в выборы
У Трампа считают импичмент вмешательством в выборы
Крещение Господне 2020: нежные поздравления для вас и вашей семьи
Крещение Господне 2020: нежные поздравления для вас и вашей семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь