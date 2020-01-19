Демократы направили в Сенат подробное обоснование импичмента Трампа

Новости мира:Демократы: Президент Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство.

Представители Демократической партии США направили в Сенат подробное обоснование импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом говорится на сайте комитета по разведке Палаты представителей.

"Президент Дональд Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод", – говорится в документе.

Также демократы подчеркивают, что импичмент президенту в США согласно конституции позволяется выносить в случае, когда лидер страны "совершает столь серьезные злоупотребления властью".

Авторы обращения призывают Сенат воспользоваться этой возможностью, чтобы защитить конституционную форму правления и президентские выборы в США в 2020 году. Также демократы заявляют, что Сенату следует "устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности США".

Как сообщалось, в конце сентября 2019 года демократы в Палате представителей инициировали рассмотрение дела по импичменту президента США после того, как стало известно, что он задержал оборонную помощь Украине. Оппоненты Трампа обвинили его, в частности, в давлении на Киев с требованием начать расследование против семьи Джо Байдена, который является одним из главных оппонентов Трампа на президентских выборах в США.

19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

В Сенате процесс рассмотрения обвинений по импичменту президента США может начаться в следующий вторник, 21 января.