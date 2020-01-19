В Вашингтоне тысячи женщин вышли на протест против Трампа

В крупных городах США с участием тысяч женщин прошла манифестация "Марш женщин".
Эта четвертая манифестация, которая организуется ежегодно с момента вступления на пост президента Дональда Трампа в 2017 году.
В Вашингтоне в акции приняли участие несколько тысяч женщин, в Нью-Йорке - чуть меньше.
В ходе манифестаций, которые прошли в очень холодную погоду, женщины несли в руках плакаты и скандировали лозунги против Трампа.
Участницы акции критиковал политику Трампа, в первую очередь, в отношении миграции и равенства между мужчиной и женщиной.
Женщины собрались на площади Freedom Plaza между зданием Конгресса и Белым домом, отсюда прошлись до Белого дома, где продолжили акцию. Затем участницы манифестации разошлись без каких-либо происшествий.
"Марш женщин" - масштабная акция протеста, которая впервые была организована женскими организациями 20 января 2017 года, когда Трамп приступил к своим обязанностям президента. Затем эта акция стала проводиться ежегодно.