В Вашингтоне тысячи женщин вышли на протест против Трампа

Новости мира:В манифестации "Марш женщин" в Вашингтоне приняли участие несколько тысяч женщин.

В крупных городах США с участием тысяч женщин прошла манифестация "Марш женщин".

Эта четвертая манифестация, которая организуется ежегодно с момента вступления на пост президента Дональда Трампа в 2017 году.

В Вашингтоне в акции приняли участие несколько тысяч женщин, в Нью-Йорке - чуть меньше.

В ходе манифестаций, которые прошли в очень холодную погоду, женщины несли в руках плакаты и скандировали лозунги против Трампа.

Участницы акции критиковал политику Трампа, в первую очередь, в отношении миграции и равенства между мужчиной и женщиной.

Женщины собрались на площади Freedom Plaza между зданием Конгресса и Белым домом, отсюда прошлись до Белого дома, где продолжили акцию. Затем участницы манифестации разошлись без каких-либо происшествий.

"Марш женщин" - масштабная акция протеста, которая впервые была организована женскими организациями 20 января 2017 года, когда Трамп приступил к своим обязанностям президента. Затем эта акция стала проводиться ежегодно.