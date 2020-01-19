Стрельба в США: убиты трое детей и женщина, арестован несовершеннолетний

Новости мира:Несовершеннолетнего, вооруженного пистолетом, задержали за убийство троих детей и женщины в одном из домов американского города Грантсвилл в штате Юта.

В США, штат Юта, несовершеннолетний застрелил троих детей и женщину. Об этом сообщает AP.

"Мальчик, вооруженный пистолетом, убил трех детей и женщину внутри дома в штате Юта, а затем сопровождал пятую жертву в больницу, где его арестовали", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что полиция выясняет обстоятельства стрельбы. Следователи считают, что между жертвами есть связь. Они отказались обнародовать информацию о стрелке, поскольку он является несовершеннолетним. Мотив пока неизвестен.

"Мальчику предъявлено десять обвинений, самое серьезное - убийство при отягчающих обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Указано, что мальчик является единственным подозреваемым в деле. Полиция нашла в доме тела двух девушек, парня и женщины. Был еще пятый пострадавший, которого доставили в больницу.

"Офицеры задержали парня в больнице. Его держали в изоляторе для несовершеннолетних. Пятый пострадавший получил огнестрельное ранение, но был в стабильном состоянии и ожидают, что он выживет", - добавили в СМИ.