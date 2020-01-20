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Стрельба на Гавайях: погибли двое полицейских

Стрельба на Гавайях: погибли двое полицейских
01:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В результате стрельбы на Гавайях погибли двое полицейских.

По меньшей мере, двое правоохранителей погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в жилом районе вблизи военной базы в Гонолулу (США, штат Гавайи).

Об этом говорится в сообщении американского центрального телеканала Fox News.

"Полицейские прибыли на место стрельбы вблизи военной базы Diamond Head, где обнаружили мужчину с огнестрельным оружием. Затем он открыл огонь, ранив двух офицеров", - отмечает телеканал.

Местные СМИ сообщают, что оба правоохранителя погибли в результате полученных ранений.

По предварительной информации, вооруженным нападавшим мог быть мужчина, которого выселили из дома в воскресенье утром. Он нанес колотую рану хозяйке дома и вышел на улицу с оружием. Дом, где он проживал до этого, сгорел.

Сейчас проводятся поиски нападающего. Полиция перекрыла прилегающий район для реагирования.

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США, Стрельба, Гавайи, Гонолулу.
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