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Помпео рассказал, как прошла международная конференция по перемирию в Ливии

Помпео рассказал, как прошла международная конференция по перемирию в Ливии
04:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Помпео о международной конференции по перемирию в Ливии: Был достигнут прогресс.

Международные лидеры, которые приняли участие в международной конференции в Берлине по ситуации в Ливии, достигли прогресса на пути к установлению устойчивого перемирия в этой стране.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео по результатам встречи, сообщили в Госдепартаменте США.

"Я только что вернулся со встречи в Берлине с участием большинства сторон, которые имеют возможность улучшить жизнь ливийского народа. Был достигнут прогресс в отношении устойчивого прекращения огня, перемирия", - отметил глава американской дипломатии.

В то же время он отметил, что впереди остается еще много работы.

"Но я уверен, что уровень насилия уменьшится, и появляется возможность начать переговоры", - сказал Помпео.

Напоминаем, международная конференция по Ливии по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель состоялась в воскресенье в немецкой столице. Встреча, которая собрала мировых и региональных лидеров, была нацелена убедить правительства государств, которые поддерживают враждующие стороны в Ливии, отказаться от противостояния, а также поставок оружия, финансов и военной помощи.

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США, Ливия, Берлин, Госсекретарь, Майк Помпео.
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