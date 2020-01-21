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Трамп: США больше не должны импортировать энергию от вражеских государств

Трамп: США больше не должны импортировать энергию от вражеских государств
15:37 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Дональд Трамп призвал Европу покупать газ в США, а не у "недружественных" поставщиков.

Президент США Дональд Трамп призвал страны Европы покупать газ в США для достижения "настоящей энергетической безопасности".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом президент США заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В своей речи Трамп расхваливал экономический и энергетический успех Соединенных Штатов, ставя США в пример другим.

"Мы настолько успешны, что США больше не должны импортировать энергию от вражеских государств. С достаточными объемами американского природного газа, который сегодня доступен, наши европейские союзники также больше не уязвимы перед недружественными поставщиками энергии", - сказал американский президент, не назвав конкретно "недружественных поставщиков".

Трамп считает, что хорошо справляется с работой на посту президента США

По его словам, американская энергетическая революция экономит средства американцам, "в то время как многие европейцы борются с парализующими затратами на энергию".

"Мы призываем наших друзей в Европе пользоваться американскими поставками энергосырья и достичь настоящей энергетической безопасности", - сказал Дональд Трамп.

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Газ, США, Дональд Трамп.
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