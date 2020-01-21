Продолжают спорить: как проходит рассмотрение импичмент Трампа

Новости мира:Сенаторы США не могут договориться, как рассматривать импичмент Трампа.

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнел представил резолюцию относительно процедуры проведения слушаний по импичменту, которую демократы уже назвали "национальным позором".

"Я бы сказал так своим коллегам по обе стороны от прохода (в сессионном зале - ред.), что нет никакой причины, почему голосование за эту резолюцию должно быть разделенным по партийной линии", - заявил лидер большинства.

Его резолюция предусматривает, в частности 24 часа на зачитывание вступительных аргументов обеих сторон - обвинения и защиты. На это выделяется по два дня каждой. То есть, если начало слушаний будет назначено на 12:00, согласно предложению Мак-Коннелла, то слушания продлятся до полуночи. И так четыре дня подряд. Во вторник этот график уже сместился из-за того, что перед зачитыванием аргументов сенаторы должны проголосовать процедурный график.

Демократы выступили категорически против такого предложения. К тому же, в предложениях республиканцев нет ничего о вызове дополнительных свидетелей, что является принципиальным для демократов.

Лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер раскритиковал план Мак-Коннелла, особенно в отношении ночного времени, которое предлагают республиканцы для проведения предварительных слушаний по делу. "Если президент настолько уверен в своем деле, то почему не представить все это днем?", - подчеркнул Шумер.

Он подчеркнул, что если предложенные Мак-Коннеллом правила будут утверждены, это станет "темным днем" для Сената.

"Резолюция Мак-Коннелла - это ничто иное как национальный позор. И это войдет в историю как один из самых темных дней Сената", - заявил лидер демократов.