Сенатор-республиканец пригласил Трампа в качестве гостя на его же импичмент

Новости мира:В Сенате США проходит второй день слушаний в судебном процессе по импичменту главы Белого дома.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол, который всегда активно поддерживал Дональда Трампа, публично пригласил президента в качестве гостя на его же импичмент в верхней палате Конгресса США. При этом законодатель выразил пренебрежительное отношение к судебным слушаниям над президентом, о чем он написал на официальной Twitter-странице.

"Я слышал, что президент Трамп хотел бы принять участие в судебном процессе по импичменту. Господин Президент, был бы рад, если бы вы стали моим гостем во время этой однопартийной шарады", - отметил республиканец и разместил фотографию приглашения для одного гостя к сенатской галерее, где с балкона можно наблюдать за процессом.

В другом своем сообщении он снова подчеркнул свое пренебрежение к рассмотрению дела по импичменту, согласно высказавшись против одного из менеджеров импичмента, председателя Комитета по вопросам разведки Палаты представителей конгрессмена Шиффа.

"Чем больше мы слышим что-то от Адама Шиффа, тем сильнее Республиканская партия объединяется против этого однопартийного фарса!"- написал сеантор.

В среду в Сенате США проходит второй день слушаний в судебном процессе по импичменту главы Белого дома.

Накануне республиканцы, пользуясь своим большинством, заблокировали все предложения демократов заслушать дополнительных свидетелей, которым ранее сам президент Трамп запретил выступать в Конгрессе. Тем не менее, экс-советникдник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь США Майкл Помпео заявили, что готовы свидетельствовать перед Сенатом, если получат повестку от законодателей.