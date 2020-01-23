В США появилось еще одно украинское консульство

Новости мира:Обязанности почетного консула Украины будет выполнять общественный деятель и юрист Ирина Мазур.

В Филадельфии, расположенной на восточном побережье Соединенных Штатов Америки, открылось Почетное консульство Украины.

Об этом сообщает Посольство Украины в США в социальной сети Facebook.

"Символично в День соборности (22 января - ред) Украина открыла свое Почетное консульство в Филадельфии, штат Пенсильвания, одном из крупнейших городов восточного побережья США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в официальной церемонии открытия приняли участие посол Украины в США Владимир Ельченко, генконсул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, представители украинской общины Америки, а также американские дипломаты.

Почетным консулом Украины в Филадельфии стала вице-президент Украинской Федерации Америки, общественный деятель и юрист Ирина Мазур.

Напомним, Китай согласился признавать безопасность некоторых продуктов питания из США, чего избегал многие годы, в частности, говядины, куриного мяса.