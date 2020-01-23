Скачать
Четверг, 23.01.2020
Зеленский о Форуме в Израиле: Мы отдали свои места людям, которые пережили эту страшную трагедию
Зеленский о Форуме в Израиле: Мы отдали свои места людям, которые пережили эту страшную трагедию
Гончарук: Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций
Гончарук: Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций
Обамеянг переходит в Барселону
Обамеянг переходит в Барселону
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января

В США появилось еще одно украинское консульство

В США появилось еще одно украинское консульство
10:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира:Обязанности почетного консула Украины будет выполнять общественный деятель и юрист Ирина Мазур.

В Филадельфии, расположенной на восточном побережье Соединенных Штатов Америки, открылось Почетное консульство Украины.

Об этом сообщает Посольство Украины в США в социальной сети Facebook.

"Символично в День соборности (22 января - ред) Украина открыла свое Почетное консульство в Филадельфии, штат Пенсильвания, одном из крупнейших городов восточного побережья США", - говорится в сообщении.

В Калифорнии самолет потерпел крушение (Видео)

Отмечается, что в официальной церемонии открытия приняли участие посол Украины в США Владимир Ельченко, генконсул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, представители украинской общины Америки, а также американские дипломаты.

Почетным консулом Украины в Филадельфии стала вице-президент Украинской Федерации Америки, общественный деятель и юрист Ирина Мазур.

Напомним, Китай согласился признавать безопасность некоторых продуктов питания из США, чего избегал многие годы, в частности, говядины, куриного мяса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Филадельфия, Украинское консульство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
02 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
03 Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
04 Есть и худеть: продукты питания, в которых совсем нет калорий
05 Эпидемия в Китае: аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Печальная ситуация на фронте: погиб украинский военный
Ситуация на фронте: погиб украинский военный
Великий пост в 2020 году: когда начинается и когда заканчивается
Великий пост в 2020 году: когда начинается и когда заканчивается
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь