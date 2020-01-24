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Пенс пригласил в Белый дом премьера Израиля и лидера оппозиции

Пенс пригласил в Белый дом премьера Израиля и лидера оппозиции
05:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Майк Пенс пригласил премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и его соперника от оппозиции Бенни Ганца в Вашингтон.

Вице-президент США Майк Пенс пригласил премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и его главного соперника от оппозиции Бенни Ганца в Белый дом для обсуждения перспектив достижения мира на Ближнем востоке.

Встреча должна состояться в Вашингтоне на следующей неделе, пишет в четверг американское издание Politico.

"Президент Трамп попросил меня передать приглашение премьер-министру Нетаньяху приехать в Белый дом на следующей неделе, чтобы обсудить региональные вопросы, а также перспективы мира здесь, на Святой Земле", - заявил Пенс после встречи с израильским премьером.

Вместе с тем, Пенс пригласил к США и Бенни Ганца — лидера израильской оппозиции.

Как пишет издание, это усиливает возможность, что Белый дом наконец начнет реализацию долгожданного плана содействия миру между Израилем и палестинцами. Администрация Трампа уже давно анонсировала подготовку мирного плана, которым в основном занимался советник и зять Трампа Джаред Кушнер. Его обнародование неоднократно переносилось из-за внутренних проблем как в США, так и в Израиле.

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США, Вашингтон, Израиль, Майк Пенс.
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