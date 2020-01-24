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В Госдепе прокомментировали задержание российского генерала в Сирии

В Госдепе прокомментировали задержание российского генерала в Сирии
05:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Госдеп США: Однажды мы перехватили российского генерал-майора в Сирии.

США и Россия уже несколько лет подряд имеют соглашение об избежании конфликтов во время военных операций в Сирии, однако периодически конфликтные ситуации случаются, например с задержанием российского генерал-майора недалеко от Манбижа.

Об этом рассказал в четверг на специальном брифинге в Государственном департаменте специальный представитель США по вопросам Сирии посол Джеймс Джеффри, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Что касается избежания конфликтов, мы, как известно, имеем соответствующее соглашение с русскими на протяжении многих лет. Они, в основном, присоединялись к воздушным операциям и не совершали полеты над северо-востоком (Сирии - ред.), летали над остальной частью страны", - рассказал высокопоставленный американский дипломат.

Впрочем, по его словам, время от времени "случались небольшие проблемы", которые однако впоследствии удавалось решить.

"В Манбиже были проблемы с предотвращением конфликтов примерно 14 месяцев тому назад, когда россияне переместились в юго-восточную часть этого периметра. Однажды мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбиж, но все было решено по военным каналам", - отметил посол Джеффри.

В то же время представитель Госдепартамента подчеркнул, что контакты с русскими по предупреждению конфликтов происходят, главным образом, между военными ведомствами. На дипломатическом уровне это общение почти не ведется.

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Сирия, США, РФ, Госдеп.
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