Трамп вопреки своим заявлениям вел дела с Парнасом

Новости мира:Дональд Трамп вопреки своим заявлениям был знаком с Львом Парнасом.

Президент США Дональд Трамп, вопреки заявлениям, был знаком с Львом Парнасом - клиентом и соратником президентского адвоката Рудольфа Джулиани, сообщает в пятницу телеканал ABC со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении запись.

Согласно источникам телеканала, запись, частично с видеоконтентом, была сделана во время обеда в узком кругу, который проходил 30 апреля 2018 года в Trump International Hotel в Вашингтоне. ABC отмечает, что на записи, в частности, можно услышать голоса Парнаса и еще одного клиента Джулиани - Игоря Фрумана, который, по словам источников, и сделал запись.

В частности, лица, говорящие на записи, обсуждают тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович.

"Я думаю, что самая большая проблема в том, чтобы избавиться от посла. Она осталась еще со времен администрации Клинтона. Она по сути слоняется вокруг и говорит всем: "Погодите, ему (Трампу - ИФ) устроят импичмент, вы только погодите", - приводит ABC слова Парнаса с записи.

Парнас и Фруман утверждали, что Йованович "злословит" о президенте.

"Избавьтесь от нее! Избавьтесь от нее завтра же. Мне все равно. Избавьтесь от нее завтра. Выгоните ее. Ок? Сделайте это", - в итоге восклицает Трамп на записи, по версии ABC.

Телеканал отмечает, что копия записи теперь находится в распоряжении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, однако там отказались давать комментарии ABC.

Йованович занимала пост посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.

По сообщению газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отозвал бывшего посла США в Украине Йованович на фоне жалоб этой весной его сторонников, в том числе Джулиани на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена.

В октябре прошлого года стало известно, что Лев Парнас и Игорь Фруман - выходцы из бывших советских республик - являются фигурантами дела о нарушении правил финансирования избирательных кампаний США. Их обвиняли, в частности, в совершении пожертвований в интересах неназванного официального лица из украинского руководства.

В январе в интервью MSNBC Парнас заявлял, что он как представитель Дональда Трампа передал украинским чиновникам "очень жесткий сигнал" о том, что США прекратят всякую помощь стране, если Киев не объявит о начале расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи", - сказал он.

"Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал обо всех моих передвижениях. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента", - отмечал Парнас.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.