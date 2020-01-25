В США на заводе произошел мощный взрыв, есть погибшие (Видео)

Новости мира:В США прогремел взрыв на заводе.

В США произошел взрыв на металлообрабатывающем заводе в Хьюстоне (штат Техас), в результате инцидента погибли 2 человека.

Об этом сообщает Click2houston.

"Два человека погибли в пятницу утром в результате взрыва, произошедшего на северо-западе Хьюстона", - говорится в сообщении.

Взрыв был настолько сильным, что соседние здания были повреждены. По словам руководителя местной полиции, нет никаких признаков того, что причиной взрыва был теракт.

Местные власти решили в целях безопасности отменить занятия в двух расположенных поблизости от места взрыва школах