Демократы закончили представлять аргументы об импичменте Трампа

Новости мира:Дело об импичменте Трампа: Демократы завершают представление аргументов.

Сторона обвинения президента Трампа, которую представляют семь "менеджеров по импичменту" от Демократической партии, в пятницу завершает высказывание аргументов в пользу отставки главы Белого дома в судебном процессе в Сенате США.

Демократы в последний день сосредоточились на необходимости проведения слушаний с дополнительными свидетелями, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"У нас есть опытный судья, который председательствует здесь, в верхней палате, уполномоченный Сенатом решать вопрос о предоставлении доказательств и (применение президентом – ред.) привилегий. И поэтому, если у кого-то из этих свидетелей есть что-то новое, или у президента, о чем они хотят заявить, есть механизм правосудия, способный принять эти решения, и мы верим, что верховный судья может это сделать", - заявил в связи с этим один из менеджеров импичмента, председатель Разведывательного комитета Палаты представителей Адам Шифф.

Демократы подчеркивают, что президент препятствовал работе Конгресса, когда запрещал ключевым свидетелям приходить на слушания, а ведомствам – предоставлять документ на запросы расследование Палаты представителей. Теперь это не дают сделать республиканцы, которые имеют большинство в американском Сенате.

Трамп же продолжает отвергать любые обвинения и отмечает, что его разговоры с украинским руководством были "идеальными", а сам процесс импичмента называет "охотой на ведьм".

Напомним: согласно регламенту проведения судебного процесса по импичменту Дональда Трампа в Сенате, стороны в процессе имеют по три дня на объявление своих аргументов. В субботу начнутся выступления защиты президента США.