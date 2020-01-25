Украинское дело: Помпео угодил в скандал

Новости мира:Госсекретарь США попал в скандал после вопросов об Украине.

Государственный секретарь США Майкл Помпео попал в очередной скандал после того, как дал интервью радио NPR и наорал на ведущую, которая утверждает, что он разозлился из-за вопроса об Украине и после Мари Йованович.

Об этом ведущая Мэри Луиза Келли рассказала в одной из программ NPR после инцидента.

"Меня (после записи интервью – ред.) отвели в частную гостиную госсекретаря, где он уже ждал меня и начал кричать примерно столько же времени, сколько заняло само интервью. Он был не рад, что его спрашивали об Украине", - рассказала журналистка в шоу Ари Шапиро на своей же радиостанции.

По ее словам, Помпео спросил: "Вы думаете, что американцы заботятся об Украине?". Кроме того, он попросил показать Келли Украину на карте, попросив помощников принести ему карту без надписей.

"Я указала на Украину. Он отложил карту", - отметила журналиста. После этого, по её словам, Помпео сказал, что "люди услышат об этом".

Во время интервью, стенограмму которого обнародовало и радио NPR, и Государственный департамент США, госсекретарь Помпео отметил в разговоре, что соглашался на него только ради вопросов по Ирану. Впрочем, несмотря на натиск ведущей, глава Госдепартамента ответил на несколько вопросов относительно Украины.

В частности, он подчеркнул, что гордится тем, что администрация Трампа сделала для Украины.

"Нынешняя администрация обеспечила украинцам возможность защищаться. Президент Обама отправлял сухпайки. Мы предоставили ракеты Javelin. Предыдущая администрация ничего не сделала, чтобы уничтожить коррупцию в Украине. Мы над этим работаем. Мы продолжим это делать", - сказал Помпео.

Кроме того, журналистка начала расспрашивать о том, стал ли он на защиту посла Мари Йованович, когда президент Трамп требовал ее увольнения.

"Я становился на защиту каждого представителя Государственного департамента. Мы создали прекрасную команду. Коллектив, который работает здесь, делает удивительную работу по всему миру... Я защищал каждого отдельного человека в этой команде", - подчеркнул Помпео.

Когда журналистка начала углубляться в вопросы относительно Йованович, госсекретарь США завершил интервью.