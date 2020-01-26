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В США продолжится судебный процесс по импичменту Трампа

В США продолжится судебный процесс по импичменту Трампа
00:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Судебный процесс по импичменту: Слово в деле взяли адвокаты Трампа.

Сегодня, 25 января, в Сенате США продолжится судебный процесс по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Слово в деле теперь взяли адвокаты Трампа.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Ранее свои доводы против президента представила сторона обвинения - представители Демократической партии. Адвокаты президента США под руководством юрисконсульта Белого дома Пэта Сиполлоне настаивают, что доводы демократов могут создать опасный прецедент для института американского президентства в целом.

По словам Сиполлоне, сенаторы откажут избирателям в праве высказать собственное мнение о Дональде Трампе в ходе президентских выборов в ноябре в случае, если верхняя палата Конгресса согласится с Палатой представителей и устранит Трампа от власти.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп ранее заявил,что считает выдвинутые в отношении его обвинения в рамках процедуры импичмента - "оскорблением Конституции".

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США, Импичмент, Дональд Трамп.
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