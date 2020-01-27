Болтон: Трамп задержал помощь Украине из-за дела Байдена

Новости мира:Джон Болтон: Трамп замораживал $391 млн военной помощи Украине из-за дела Байдена.

Экс-помощник Трампа по вопросам национальной безопасности Болтон подтвердил, что глава Белого дома лично увязывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против Байдена.

Об этом сообщает The New York Times на основании рукописи еще неопубликованной книги воспоминаний Джона Болтона.

"Президент Трамп в августе сказал своему (на то время – ред.) советнику по вопросам национальной безопасности, что он намерен в дальнейшем замораживать $391 млн военной помощи Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена", - отмечает издание со ссылкой на источники, раскрывшие содержание будущей книги экс-советника Трампа.

Как отмечается, Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также, согласно действующей процедуре, направил копию в Белый дом для просмотра.

"На десятках страницах Болтон рассказал о том, как связанное с Украиной дело развивалась в течение нескольких месяцев, пока он не ушел из Белого дома в сентябре. Он описал не только личное презрение президента (Трампа - ред.) к Украине, но и новые подробности о том, как высокопоставленные чиновники кабинета Трампа публично пытались уклониться от участия в этом", - отмечается в материале.

Собственно, замечает NYT, черновой вариант книги представляет собой то, что Болтон мог бы сказать на слушаниях в судебном процессе по импичменту Трампа в Сенате США. И это явно подорвет ключевые позиции защиты американского лидера.

Учитывая это, отмечается в статье, Белый дом может затянуть процесс проверки рукописи перед публикацией, или исключить самые неудобные для президента отрывки.

Как сообщалось, государственный секретарь США Майк Помпео, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и министр обороны Марк Эспер безуспешно убеждали президента Трампа не задерживать предоставление военной помощи Украине. По их мнению, это противоречило американским интересам.