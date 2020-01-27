Эксперт сообщил, почему РФ будет трудно достроить "Северный поток-2"

Новости мира:Эксперт: Москва надеется, что одна из российских компаний сможет разработать технологию и достроить "Северный поток-2".

Санкции США против швейцарской компании Allseas, суда которой прокладывали трубы по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", привели к тому, что в мире не осталось компании, которая бы специализировалась на глубоководной укладке труб и при этом не подпадала бы под действующие американские санкции.

Об этом директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Москва надеется, что одна из российских компаний сможет разработать такую технологию и достроить "Северный поток-2". Со временем это может произойти, но на это могут уйти годы, а за это время могут возникнуть другие препятствия", – рассказал эксперт.

В Москве обвиняют Вашингтон в том, что, заблокировав "Северный поток-2", США хотят заставить Европу покупать американский сжиженный газ, который будет в разы дороже. Но, как бы там ни было, укладка труб по дну Балтийского моря из России в Германию не ведется уже более месяца. В Кремле уверяют, что у них есть возможность достроить обходной газопровод собственными силами до конца 2020 года, максимум – в первом квартале 2021 года.