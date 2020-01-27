Скачать
Понедельник, 27.01.2020
Кулеба: Настал момент, чтобы перезагрузиться в ПАСЕ
Кулеба: Настал момент, чтобы перезагрузиться в ПАСЕ
У контрабандиста сигарет изъяли Range Rover (Фото и видео)
У контрабандиста сигарет изъяли Range Rover (Фото и видео)
Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
Рецепт дня: банановое печенье с вареньем
Рецепт дня: банановое печенье с вареньем

Эксперт сообщил, почему РФ будет трудно достроить "Северный поток-2"

Эксперт сообщил, почему РФ будет трудно достроить "Северный поток-2"
06:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Эксперт: Москва надеется, что одна из российских компаний сможет разработать технологию и достроить "Северный поток-2".

Санкции США против швейцарской компании Allseas, суда которой прокладывали трубы по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", привели к тому, что в мире не осталось компании, которая бы специализировалась на глубоководной укладке труб и при этом не подпадала бы под действующие американские санкции.

Об этом директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Москва надеется, что одна из российских компаний сможет разработать такую технологию и достроить "Северный поток-2". Со временем это может произойти, но на это могут уйти годы, а за это время могут возникнуть другие препятствия", – рассказал эксперт.

В Москве обвиняют Вашингтон в том, что, заблокировав "Северный поток-2", США хотят заставить Европу покупать американский сжиженный газ, который будет в разы дороже. Но, как бы там ни было, укладка труб по дну Балтийского моря из России в Германию не ведется уже более месяца. В Кремле уверяют, что у них есть возможность достроить обходной газопровод собственными силами до конца 2020 года, максимум – в первом квартале 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Санкции, РФ, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Причины эпидемии: В Китае сообщили об источнике коронавируса
02 До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей (Фото)
03 Оля Полякова в бикини показала пляжное фото с дочкой
04 Зеленский начал визит в Польшу
05 Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Индии сотни тысяч людей вышли на протесты
В Индии сотни тысяч людей вышли на протесты
Посольство США в Багдаде обстреляли из &quot;Катюш&quot;
Посольство США в Багдаде обстреляли из "Катюш"
Коронавирус в Китае: скончались уже 80 человек
Коронавирус в Китае: скончались уже 80 человек
И кушать не хочется, и фигура в порядке: топ-7 полезных перекусов
И кушать не хочется, и фигура в порядке: топ-7 полезных перекусов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь