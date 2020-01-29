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Трамп представил концептуальную карту с территорией "будущего государства Палестина"

Трамп представил концептуальную карту с территорией "будущего государства Палестина"
02:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:28 января Дональд Трамп заявил, что эта концептуальная карта в дальнейшем будет дорабатываться.

Президент США Дональд Трамп во вторник опубликовал в Twitter карту "будущего государства Палестины" в рамках своего плана по ближневосточному урегулированию.

На карте территорию сектора Газа и Западного берега реки Иордан соединяет тоннель. С территории Западного берега два моста ведут на территорию Иордании.

На границе с Египтом предлагается также создать две палестинские территории, соединенные с Газой и между собой. На одной из территорий Трамп предлагает создать "высокотехнологическую промышленную зону", а на другой - "жилую и сельскохозяйственную" зону.

Территорию сектора Газа, согласно карте, предлагается сохранить в нынешних границах.

В пределах Западного берега реки Иордан на карте палестинскими отмечены города Дженин, Тулькарм, Наблус, Калькилия, Рамалла, Иерихон, Вифлеем и Хеврон, которые и сейчас являются палестинскими.

Карта не предполагает, что с палестинских территорий будет выход к Мертвому морю. Однако в пояснениях к плану по урегулированию говорится, что палестинцы смогут создать курорт на северном побережье Мертвого моря.

Спорная территория Голанских высот на карте отмечена как часть Израиля. Декларация о признании суверенитета над Голанскими высотами за Израилем была подписана президентом Трампом 25 марта.

План США по Ближнему Востоку предусматривает существование демилитаризованной Палестины

Трамп ранее во вторник заявил, что эта концептуальная карта в дальнейшем будет дорабатываться. Она "более чем вдвое увеличит палестинскую территорию", отметил президент США, и иллюстрирует "территориальный компромисс", на который готов пойти Израиль.

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Территория, Дональд Трамп, Палестин, Концептуальная карта, Будуще государство Палестина.
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