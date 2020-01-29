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Аббас заявил, что план Трампа "не пройдет"

Аббас заявил, что план Трампа "не пройдет"
04:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Выступая в Рамаллахе, Махмуд Аббас указал, что план Трампа "не пройдет".

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что не допустит реализации обнародованного ранее во вторник плана президента США Дональда Трампа.

"Мы категорически отвергаем эту сделку, мы говорили об этом раньше, и наша позиция не изменилась", - отметил он.

По его словам, на практике Иерусалим, согласно плану, будет израильским, а не палестинским. "Как мы может принять палестинское государство, не включающее Иерусалим?", - задался вопросом Аббас.

"Иерусалим не продается", - добавил он, имея в виду то, что ни при каких обстоятельствах не откажется от требования сделать Иерусалим столицей палестинского государства.

При этом, по сообщению арабских СМИ, Аббас предупредил, что готов обсуждать с Израилем тему ближневосточного урегулирования только при условии посредничества ближневосточного "квартетом" (Россия, США, ООН, ЕС), а не одних только США.

Во вторник Трамп озвучил основные положения из своего плана по урегулированию на Ближнем Востоке. План сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и предполагает сосуществование израильского и палестинского государств.

План США по Ближнему Востоку предусматривает существование демилитаризованной Палестины

Ранее сообщалось, что движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и палестинское движение ХАМАС во вторник намеревались провести в Рамаллахе встречу с целью помешать исполнению плана США по ближневосточному урегулированию.

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США, Махмуд Аббас, Дональд Трамп, План Дональда Трампа.
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