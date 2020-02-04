Американські виборці вважають, що рішення Трампа щодо України неправдиві

Новости мира:Більше половини американців не вірять заявам Трампа про рішення щодо України.

Більше половини американських виборців вважає, що президент США Дональд Трамп приховує правду про свою політику щодо України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідниками Квінніпекського університету.

"Більше половини виборців - 53% проти 40% - вважає, що президент Трамп не каже правди стосовно своїх дій щодо України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 57% опитаних хотіло б, аби Трамп надав більш детальну інформацію про свої рішення щодо України, а 38% вважає, що оприлюднених матеріалів цілком достатньо.

Більше половини респондентів (54 відсотки) вважає, що президент Трамп зловживав повноваженнями у своїх діях щодо України, натомість 42 відсотки дотримується протилежної думки.

При цьому 52% опитаних вважає рішення адміністрації Трампа затримати допомогу Україні помилковим, на думку ж 34% респондентів, цей крок був виправданим.

Опитування проведене 22−27 січня, у ньому взяли участь 1905 зареєстрованих виборців.

Як повідомлялося, наприкінці вересня 2019 року демократи в Палаті представників ініціювали розгляд справи з імпічменту президента США після того, як стало відомо, що він затримав оборонну допомогу Україні. Опоненти Трампа звинуватили його, зокрема, в тиску на Київ з вимогою розпочати розслідування проти родини Джо Байдена, який є одним із головних опонентів Трампа на президентських виборах у США.

19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

У Сенаті процес розгляду звинувачень з імпічменту президента США розпочався 21 січня.