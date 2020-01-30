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Трамп подписал соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой

Трамп подписал соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой
02:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент США Дональд Трамп в среду подписал новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA).

На церемонию подписания в саду Белого дома были приглашены около 400 гостей, среди них - конгрессмены США, фермеры, топ-менеджеры различных компаний, а также официальные представители Мексики и Канады.

Соглашение вступит в силу лишь после того, как оно будет одобрено Канадой. Мексиканский парламент со своей стороны уже одобрил документ.

Новый торговый договор между Мексикой, США и Канадой призван прийти на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Это было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, считавшего, что NAFTA приносило существенно больше выгоды Мексике и Канаде, нежели его стране.

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Новый договор предусматривает меры, стимулирующие производство странами на своей территории автотранспорта. США добились большего доступа для своей молочной продукции на канадский рынок. Вводятся дополнительные правила, касающиеся защиты окружающей среды и защиты прав трудящихся. Обновлен механизм по защите интеллектуальной собственности. Механизм решения спорных торговых вопросов, как отмечают американские СМИ, похож на тот, который был предусмотрен еще NAFTA.

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Все по теме:

США, Мексика, Канада, Свободная торговля, Белый дом, Дональд Трамп.
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