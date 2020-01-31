У Трампа не думают сокращать помощь для Украины

Новости мира:Администрация Дональда Трампа не планирует сокращать помощь для Украины в 2021 году.

В предложения к бюджету США на следующий год администрация Дональда Трампа планирует отказаться от практики сокращения отдельных программ помощи Украине в сфере обороны и предложить сумму на уровне нынешнего года.

Об этом сообщило в четверг американское центральное издание The Washington Post со ссылкой на представителя Административно-финансового управления Белого дома.

"Белый дом предложит сохранить размер оборонной помощи для Украины на нынешнем уровне предложения в бюджет на будущий год, отказавшись от попыток сократить финансирование по линии Государственного департамента", - приводит газета слова представителя администрации Трампа.

Как отмечает издание, в последних двух предложениях относительно бюджета Белый дом каждый раз предлагал сократить программу помощи Украине по линии Госдепа до $20 миллионов. Каждый раз Конгресс отвергал такие предложения и выделял Украине $115 миллионов по программе зарубежного финансирования в военной сфере.

Напомним: помощь для Украины поступает из программ, предусмотренных бюджетами Государственного департамента, Пентагона и других государственных структур США.