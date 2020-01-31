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Большой куш: Житель Флориды сорвал джекпот в почти $400 млн

Большой куш: Житель Флориды сорвал джекпот в почти $400 млн
15:25 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости мира:Житель Флориды сорвал джекпот почти в $400 млн.

Житель Флориды сорвал джекпот почти в 400 миллионов долларов США.

Джекпот не был выигран с ноября прошлого года, именно поэтому накопилась такая огромная сумма, передает CNN.

По данным издания, точная сума выигрыша составила $396,9 млн. У победителя есть 180 дней, чтобы забрать выигрыш.

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К слову, повезло также и магазину 7-Eleven в Бонита Спрингс, где был приобретен лотерейный билет. Торговому заведению перечислят 100 тыс. долларов.

Как сообщается, следующий розыгрыш Powerball состоится в субботу. Будет разыгрываться джекпот в 40 млн долларов.

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США, Флорида, Деньги, джекпот, Азарт.
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