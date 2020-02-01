Импичмент президента США: Сенат заблокировал вызов новых свидетелей

Новости мира:Сенат США заблокировал вызов дополнительных свидетелей и документов на слушаниях по импичменту Трампа.

Республиканцы в Сенате США воспользовались своим большинством для того, чтобы заблокировать вызов дополнительных свидетелей и документов, на которых настаивали демократы в процессе импичмента президента Дональда Трампа.

Голосование состоялось в пятницу, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

За то, чтобы привлечь дополнительных свидетелей и документы, проголосовали всего 49 из 100 сенаторов, в том числе двое республиканцев – Митт Ромни и Сюзан Коллинз. Против высказался 51 республиканец.

Руководитель демократического меньшинства Чак Шумер в связи с этим назвал голосование "изменой", состоявшейся в Конгрессе США.

"Не позволить свидетелям и документам быть представленными в процессе по импичменту – это предательство, это грандиозная трагедия, одна из худших трагедий", - заявил главный демократ в Сенате.

Между тем, лидер республиканского большинства Митч Макконнел объявил о обсуждениях последующих действий в процессе импичмента.

"Сейчас сенаторы будут проводить консультации между собой, с менеджерами по импичменту в Палате представителей, а также юридическими советниками президента, чтобы определить следующие шаги, как мы будем готовиться к завершению судебного разбирательства в течение ближайших дней", - отметил Макконнелл.

Напомним: осенью прошлого года Палата представителей американского Конгресса инициировала расследование по импичменту президента Трампа. Это произошло после того, как стало известно о попытках главы Белого дома давить на Украину с целью проведения расследования против семьи Джо Байдена, политического оппонента Трампа на нынешних выборах президента США.