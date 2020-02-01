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Экс-посол США в Украине Йованович подала в отставку с Госдепа

Экс-посол США в Украине Йованович подала в отставку с Госдепа
05:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Мари Йованович ушла из Государственного департамента США.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович уволилась из Государственного департамента США после более 30-ти лет дипломатической службы.

Об этом сообщил в пятницу американский центральный телеканал CNN.

"Посол Мари Йованович подала в отставку", - отмечается в сообщении со ссылкой на высокопоставленного представителя Государственного департамента США.

Детали относительно того, когда и как Йованович уволилась с дипломатической службы, остаются невыясненными. По словам чиновника, это произошло в течение последних двух недель.

Напомним: экс-посол США в Украине Мари Йованович стала фигурантом процесса касаемо импичмента президента Трампа после того, как ее миссия в Украине была досрочно завершена решением президента. Позже стало известно, что её увольнение было инициировано Львом Парнасом, партнером личного адвоката Трампа, Руди Джулиани.

Кроме того, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко распространил заявление, что Йованович якобы оказывала давление на него, хотя сама она опровергла это под присягой в Конгрессе США.

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США, Посол, Госдеп, Мари Йованович.
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