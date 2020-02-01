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Импичмент Трампа: Сенат США отклонил четыре поправки демократов

Импичмент Трампа: Сенат США отклонил четыре поправки демократов
03:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Сенате США не поддержали поправки демократов об импичменте.

Республиканское большинство в Сенате США не поддержало ни одной отдельной поправки, внесенной демократами в пятницу, что было их последней попыткой добиться вызова дополнительных свидетелей и документов в процессе импичмента президента США.

Голосование состоялось после консультаций с участием представителей обвинения и защиты, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Лидер демократического меньшинства верхней палаты сенатор Чак Шумер вечером в пятницу внес четыре отдельных поправки к резолюции относительно проведения дальнейшего процесса по импичменту президента Трампа. Они касались вызова в качестве свидетелей на слушаниях в Сенате и.о. главы администрации Белого дома Мика Малвени, бывшего советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, представителя Бюджетно-финансового управления Белого дома Майкла Даффи и представителя Пентагона Роберта Блейра. Все указанные должностные лица так или иначе принимали участие в выполнении распоряжений президента Трампа о замораживании военной помощи США для Украины.

Еще одна поправка должна была предоставить полномочия верховному судье Джону Робертсу, который возглавляет процесс по импичменту в Сенате, самому вызвать дополнительных свидетелей для рассмотрения дела.

Все поправки были отклонены республиканцами.

В то же время, Сенат большинством голосов утвердил резолюцию республиканского лидера Митча Макконнела относительно дальнейших шагов в процессе импичмента. Она предусматривает, в частности, заслушивание заключительных заявлений сторон в следующий понедельник, 3 февраля.

Окончательное голосование в Сенате по делу импичмента президента ожидается во вторник, 4 февраля, в 16 часов по Вашингтону.

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США, Импичмент, Демократы, Сенат США, Дональд Трамп.
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