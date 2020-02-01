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Лидеры Канады и США обговорили противодействие распространению коронавируса

Лидеры Канады и США обговорили противодействие распространению коронавируса
06:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп и Джастин Трюдо обсудили противодействие распространению опасного коронавируса.

Канада и США обсудили меры, которые принимает каждая страна для защиты своих граждан от заражения коронавирусом.

Об этом шла речь во время телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщили в офисе главы канадского правительства.

"Два лидера обсудили глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за нового коронавируса и меры, которые принимаются в обеих странах для защиты здоровья и безопасности своих граждан", - рассказали у Трюдо.

Лидеры Канады и США также поговорили о двух неоправданно задержанных в Китае канадцах. "Премьер-министр поднял вопрос неоправданного задержания Майкла Коврига и Майкла Спейвора в Китае, и два лидера пришли к согласию о необходимости немедленного освобождения. Премьер-министр поблагодарил президента за длительную поддержку США в этом", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, Трамп и Трюдо поговорили также о "новой NAFTA, в частности процессе её ратификации в Канаде и США". "Премьер-министр и президент договорились оставаться на связи для продолжения продвижения экономических интересов и интересов в области безопасности обеих стран", - подытожили в офисе главы канадского правительства.

Как сообщалось, после задержания в позапрошлом году в Канаде финансового директора "Huawei" Менг Ванжа, Китай арестовал двух канадцев: предпринимателя Майкла Спейвора и бывшего дипломата Майкла Коврига. Канада считает их задержание политически мотивированным и требует немедленного освобождения своих граждан. Поддержку Оттаве уже выразили многие страны, в числе которых Германия, ЕС, США, Великобритания и другие.

Как известно, оригинальное Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) было заключено между Мексикой, США и Канадой в 1994 году. До момента прекращения существования в 2018-м оно оставалось самой большой в мире региональной зоной свободной торговли, с населением в 478 миллионов человек и совокупным ВВП в размере $20,7 триллионов, то есть около 30% мирового ВВП. Переговоры о пересмотре условий этого соглашения были начаты по инициативе президента США Дональда Трампа и продолжались более двух лет.

Мексика и США уже ратифицировали соглашение, однако в Канаде процесс его утверждения только начался.

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США, Канада, Дональд Трамп, Коронавирус.
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