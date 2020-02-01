Помпео на встрече с Лукашенко: Работаем, чтобы обеспечить ваше экономическое развитие

Новости мира:Государственный секретарь США провел встречу с президентом Беларуси.

Соединенные Штаты Америки не просят Беларусь выбирать между отношениями с ними и Россией.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в субботу в Минске на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций для того, чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость. Я так понимаю, это то, что вы хотите", - сказал Помпео.

Он отметил, что изучил несколько отчетов по этому вопросу и знает о длительной истории белорусско-российских отношений. "Но мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях", - подчеркнул госсекретарь.

Помпео также заявил, что США в ближайшее время назначат посла в Беларусь.

"В ближайшее время мы назначим посла. Он будет здесь, и вы увидите, что мы работаем над тем, чтобы обеспечить ваше экономическое развитие, чтобы американские предприятия прибывали сюда, и люди вносили соответствующий вклад в развитие своего сообщества, создание рабочих мест. Мы готовы поддержать вас в этом направлении", - отметил Помпео.

В свою очередь, Лукашенко во время встречи отметил конструктивное сотрудничество между Беларусью и США в различных сферах, в частности в противодействии терроризму. А Помпео заявил, что Соединенные Штаты высоко оценивают роль Беларуси в этом вопросе. "Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в этом направлении", - добавил он.

По словам госсекретаря, США также продолжат уделять внимание вопросам прав человека. "У нас есть обеспокоенность по этому вопросу, и мы будем продолжать продвигать реформы, чтобы права людей были защищены. Мы уверены, что вместе сможем добиться успеха в наших отношениях", - сказал он.

На встрече с Помпео Лукашенко также заявил, что рад приезду главы американской дипломатии.

"Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее - мало и так далее", - сказал президент Беларуси.

"Конечно, в течение одного дня вы не изучите все вопросы. Но в первом приближении вы познакомитесь с Беларусью", - выразил уверенность белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Беларусь - это абсолютно миролюбивая страна с миролюбивым народом: "К этому нас подвигает не только менталитет, но и та история, которую белорусский народ пережил. Особенно во время, кстати, нашей совместной борьбы против фашизма".