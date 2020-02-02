Пентагон поможет в борьбе со смертельным коронавирусом в США

Новости мира:Министерство обороны США окажет помощь в борьбе со смертельным коронавирусом в стране.

Министерство обороны США заявило, что одобрило запрос министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Пентагона говорится, что HHS попросило предоставить несколько объектов, способных «разместить как минимум 250 человек в отдельных комнатах» сроком до 29 февраля.

Пентагон разъясняет, что министерство обороны предоставит только сами помещения, уход за помещенными в карантин и их транспортировку будет осуществлять HHS.

В заявлении отмечается, что для карантина в случае необходимости будет предоставлено четыре военных объекта: два в Калифорнии и по одному в Колорадо и Техасе.