Импичмент Трампа: Сенат США уже в среду проведет решающее голосование

Новости мира:Финальное голосование по поводу импичмента Дональда Трампа в Сенате США состоится в среду.

Решающее голосование по импичменту Сенат США проведет на следующий день после оглашения Трампом в Конгрессе ежегодной речи о состоянии государства.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Финальное голосование по поводу осуждения, или же оправдание президента США Дональда Трампа в процессе по импичменту в Сенате Соединенных Штатов Америки состоится в среду», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в понедельник стороны процесса объявят свои заключительные аргументы, во вторник сенаторы будут делать публичные заявления относительно процесса импичмента, и наконец в среду около 16 часов по местному времени (23.00 по Киеву) состоится заключительное голосование.

Таким образом, отмечает Голос Америки, голосование по поводу осуждения или оправдания Трампа состоится на следующий день после оглашения им ежегодной речи о состоянии государства перед обеими палатами Конгресса США.

Как сообщалось, республиканское большинство в Сенате США не поддержало ни одной из четырех поправок, внесенных демократами в пятницу, 31 января, что было их последней попыткой добиться вызова дополнительных свидетелей и документов в процессе импичмента президента США.

Одновременно Сенат большинством голосов утвердил резолюцию республиканского лидера Митча Макконнела относительно дальнейших шагов в процессе импичмента.