Экс-госсекретарь США о Шокине: Все хотели его отставки (Видео)

Новости мира:Бывший государственный секретарь США Джон Керри: Все в нашей администрации хотели отставки прокурора Виктора Шокина.

В Администрации президента США Барака Обамы работали над отставкой генерального прокурора Виктора Шокина.

Об этом заявил бывший государственный секретарь США Джон Керри, передает Украинская служба "Голоса Америки".

"Я могу вам сказать, как госсекретарь США, я был глубоко погружен в этом вопросе. Все в нашей администрации хотели отставки того прокурора. От Обамы до госсекретаря и вице-президента все над этим работали. Посол... Мы знали: для того, чтобы Украина выжила и вышла победителем из революции, после Майдана, они должны были от него избавиться. Они так и сделали", - заявил он.

Джон Керрі про Шокіна: "Ми знали: для того, щоби Україна вижила, і вийшла переможцем із революції, після Майдану, вони мали його здихатися." pic.twitter.com/1Ge5Lnt0vw — Голоc Амepики (@chastime) February 2, 2020

Напоминаем, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад.