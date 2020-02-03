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Экс-госсекретарь США о Шокине: Все хотели его отставки (Видео)

Экс-госсекретарь США о Шокине: Все хотели его отставки (Видео)
03:14 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Бывший государственный секретарь США Джон Керри: Все в нашей администрации хотели отставки прокурора Виктора Шокина.

В Администрации президента США Барака Обамы работали над отставкой генерального прокурора Виктора Шокина.

Об этом заявил бывший государственный секретарь США Джон Керри, передает Украинская служба "Голоса Америки".

"Я могу вам сказать, как госсекретарь США, я был глубоко погружен в этом вопросе. Все в нашей администрации хотели отставки того прокурора. От Обамы до госсекретаря и вице-президента все над этим работали. Посол... Мы знали: для того, чтобы Украина выжила и вышла победителем из революции, после Майдана, они должны были от него избавиться. Они так и сделали", - заявил он. 

Напоминаем, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад.

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Украина, США, Джон Керри, Виктор Шокин.
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