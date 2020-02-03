Сурок Фил спрогнозировал, когда начнется весна в США

Новости мира:Сурок Фил дал свой "прогноз": ранней весне в США быть.

Сурок Фил, который дает “прогноз” об окончании зимы в США, выйдя из норы, не увидел своей тени, что, согласно поверью, означает ранний приход весны этого года.

Об этом пишет Голос Америки.

“Слушайте! Слушайте!”, — громко обратился мужчина из “ближайшего окружения” Фила к ликующей толпы, показывая пушистого грызуна. “Я не отбрасываю тень, весна будет ранней, это точно!” — прокричал он под аплодисменты аудитории.

Каждый год, 2 февраля, в День Сурка, пенсильванский сурок, которого называют Панксатонский Фил, появляется из норы в уютного пенька, который он считает своим домом. Согласно легенде, если он увидит свою тень, то Северная Америка останется во власти зимы еще шесть недель.

Традиция уходит корнями в легенды Германии, гласящие, что если грызун увидит свою тень 2 февраля, то зима будет продолжаться. Панксатонский Фил — самый известный пушистый синоптик. Поколение сурков предсказывает погоду с 1887 года. За это время Фил гораздо чаще предусматривал долгую зиму, чем раннюю весну, но его прогнозы довольно сомнительные, чему, впрочем, мало кто удивляется.