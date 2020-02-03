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Трамп обвинил Блумберга в желании скрыть рост

Трамп обвинил Блумберга в желании скрыть рост
05:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Дональд Трамп о Майкле Блумберге: Люди бывают невысокими.

Президент США Дональд Трамп поставил в вину бывшему мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу намерение с помощью подставки скрыть свой небольшой рост при общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом на пост главы государства от Демократической партии. На эту тему Трамп высказался в интервью телеканалу Fox News, отрывок которого транслировался в воскресенье.

“Он (Блумберг) желает, чтобы ему дали подставку во время дебатов. Окей, это окей, ничего плохого в этом нет. Люди бывают невысокими”, — отметил президент США.

“Но зачем ему давать подставку. Он хочет получить подставку во время дебатов. Ему это положено?” — задал Трамп риторический вопрос и предположил, что этот аспект ставит других демократов — участников предвыборной гонки в неравное положение по сравнению с миллиардером Блумбергом. Президент США также заявил, что с удовольствием поборется с бывшим мэром Нью-Йорка, если тот станет кандидатом от Демократической партии на выборах в ноябре.

Телеканал Fox News не уточняет, почему Трамп поднял этот вопрос и откуда он получил информацию про подставку. Рост 77-летнего Блумберга составляет чуть выше 1,7 м. Официальный представитель предвыборного штаба бывшего мэра Джули Вуд обвинила Трампа во лжи. “Он является патологическим лжецом и врет обо всем: его волосы не являются настоящими, он толстый и использует искусственный загар”, — сказала Вуд.

На прошлой неделе Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США внес изменения в порядок проведения общенациональных теледебатов, что позволяет Блумбергу впервые принять в них участие. НКДП отменил правило о допуске к дебатам только тех претендентов, которые смогли собрать пожертвования на ведение предвыборной кампании минимум в 225 тыс. человек. Блумберг принципиально финансирует свою кампанию за собственный счет.

Теледебаты претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии состоятся 7 февраля в Манчестере (штат Нью-Гемпшир), 19 февраля — в Лас-Вегасе (штат Невада) и 25 февраля — в Чарльстоне (штат Южная Каролина). Национальный съезд Демократической партии состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Для выдвижения официальным кандидатом от партии претенденту необходимо заручиться в первом туре голосами как минимум 1990 делегатов из 3979, избранных на собрании партийных активистов и на первичных выборах.

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Президент, Кандидат, Майкл Блумберг, Дональд Трамп.
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