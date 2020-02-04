Выборы президента США: определились лидеры партсобрания демократов в Айове

Новости мира:В США определились лидеры партсобрания демократов в Айове, Сандерс впереди, Байден отстает.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджедж получают наибольшую поддержку на собрании активистов Демократической партии, проходят в эти минуты в штате Айова. Такие оценки представила в понедельник газета The New York Times.

Газета отмечает, что окончательные итоги голосования активистов пока не подведены, результаты еще могут измениться. В публикации отмечается, что такой длинный подсчет голосов является необычным.

Газета представила свои оценки на основе опросов лиц, пришедших на собрание. Согласно этим данным, шансы Сандерса на победу по итогам партсобрания в Айове оцениваются примерно в 33%. Далее следуют бывший вице-президент США Джозеф Байден (28%), Буттеджадж (20%) и Уоррен (13%). В других кандидатов — менее 10%.

На встречах, которые называются кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Собрание активистов проходят в школьных спортивных залах и столовых, читальных залах библиотек, церквях, общественных центрах, домах городских советов, крупных магазинах и пожарных частях. Встречи начались в 19:00 по местному времени (03:00 по киевскому времени 4 февраля). В штате организовали почти 1,7 тыс. таких участков.

Традиция проводить первое собрание партийных активистов в Айове зародилась в 1972 году, и с тех пор этот штат играет роль своего рода политического барометра в начале каждого избирательного цикла.